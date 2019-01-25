Список разрушающих здоровье сердца человека продуктов появился в сети

Опубликован список продуктов питания, которые разрушают здоровье сердца. Соответствующий материал некоторое время назад появился в российской блогосфере.

Первым в перечне, составленном автором канала «Здоровье и питание» в «Яндекс. Дзен», идет сахар. Отмечается, что его употребление провоцирует скачки давления и способствует образованию тромбов.

Также для одного из самых главных человеческих органов вредна соль. Ее избыток вызывает спазм сердечной мышцы, приводя к инфаркту миокарда.

Следом в списке расположились алкогольные напитки. Из-за них повышается артериальное давление и учащается пульс. Кроме того, спиртное нарушает обмен веществ и делает ткани сердца дряблыми.

Среди других продуктов, оказывающих неблагоприятное воздействие на сердце, - маргарин, мороженое, чипсы, газировка.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики рассказали о легком способе избежать утреннего сердечного приступа.