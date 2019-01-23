Простой способ защиты от утреннего сердечного приступа посоветовали кардиологи

Кардиологи порекомендовали простой способ защиты от утреннего сердечного приступа. Об этом говорится в публикации, которая некоторое время назад появилась в российской блогосфере.

Канал «Мышцы» в «Яндекс. Дзен» привел новые научные данные, касающиеся сохранения здоровья одного из главных человеческих органов. Среди прочего в материале рассказывается о доступном всем методе профилактики утренних сердечных приступов.

Медицинская статистика свидетельствует о том, что большинство приступов происходит именно по утрам. Причиной этого является обезвоживание организма в ночное время. Чтобы защитить себя от неприятностей, перед тем как встать с постели после сна, необходимо выпить стакан воды, советуют врачи.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты обозначили ключевые признаки наступающего инсульта.