Простой способ защиты от утреннего сердечного приступа посоветовали кардиологи
23 января 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
Кардиологи порекомендовали простой способ защиты от утреннего сердечного приступа. Об этом говорится в публикации, которая некоторое время назад появилась в российской блогосфере.
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