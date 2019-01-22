Опасные для здоровья гипертоников продукты питания и напитки перечислили в сети

Названы продукты питания и напитки, опасные для здоровья людей, которые страдают от повышенного артериального давления. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российском интернет-сегменте.

Как пишет сайт ogorod.ru, гипертоникам необходимо полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Опасность алкоголя обусловлена тем, что он вызывает спазм кровеносных сосудов. Причиной резкого скачка давления может стать даже один бокал или стопка.

Также пациентам с гипертонией следует забыть о фастфуде. Жирная, пересоленная пища наносит значительный вред всему организму.

Кроме того, в список противопоказанных при повышенном давлении продуктов попали консервы и маринады, кофе, сдобная выпечка, шоколад, маргарин.

Ранее сообщалось, что в сети перечислили семь лучших продуктов для снижения давления.