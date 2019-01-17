Ученые доказали, что физическая активность улучшает память и работу мозга

Ученые провели исследование и доказали, что физическая активность улучшает память и работу мозга человека. В эксперименте американских исследователей приняли участие 454 добровольца в том числе 191 страдающих от деменции (старческого слабоумия).

Участники исследования проходили тестирование на физическую силу, оценивалось их мышление и память в течение 20 лет.

В статье ученых, опубликованной на портале EurekAlert, отмечается, что участники исследования согласились пожертвовать свой мозг для анализа после своей смерти.

В среднем за два года до ухода из жизни каждый из добровольцев получал акселерометр, люди носили прибор на запястье. Акселерометр круглосуточно контролировал физическую активность добровольца. Часть из них только передвигались по дому, другие - выполняли физические упражнения, совершали прогулки. Ученые сделали выводы, что те из добровольцев, кто вел пассивный образ жизни, чаще страдали от слабоумия и их результаты тестов на память получали более низкую оценку.