Медики назвали способ легкого и быстрого избавления от жира на животе

Врачи-диетологи назвали пять продуктов, отказ от которых поможет избавиться от опасного висцерального жира. Об этом в среду, 9 января, пишет интернет-версия британского издания Express.

Висцеральный жир накапливается не в подкожных слоях организма, а вокруг жизненно важных органов брюшной полости, что часто ведет к развитию заболеваний и различным проблемам со здоровьем.

Наряду с опасностью считается, что данный вид жира легче всего "убрать" из организма. Для этого необходимо исключить из своего ежедневного рациона всего несколько продуктов.

Медики рассказали, что в накоплении данных жировых отложений в районе талии повинны рис, хлопья, выпечка, хлеб, а также картофель. Это подтвердили результаты исследований.

Похудеть в области живота, по утверждению экспертов, несложно. Достаточно стараться соблюдать низкоуглеводную диету, включать в рацион больше клетчатки, сложных углеводов и белка.