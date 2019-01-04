Лучший в мире рацион - какой он?

Американские специалисты выбрали лучший рацион питания на 2019 год. Они сошлись во мнении, что такая диета является наиболее полезной для организма, а также способствует снижению веса.

Лучшей в мире оказалась средиземноморская диета, передаёт РИА Новости. Чтобы прийти к этому выводу, специалисты проанализировали около 40 различных типов питания. Оказалось, что средиземноморская диета помогает не только снизить массу тела, но ещё и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Рацион включает в себя всё необходимое для здорового питания.

Средиземноморская диета предполагает употребление свежих фруктов и овощей, семян, орехов и бобовых, а также хлеба из муки грубого помола. Сторонники такого режима питания советуют при этом сократить количество красного мяса, идущего в пищу. Вместо него рекомендуется лишний раз побаловать свой организм морепродуктами и рыбой.