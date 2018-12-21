Физическая активность в пожилом возрасте способствует улучшению работы мозга

Когнитивные способности мозга в пожилом возрасте можно поддерживать при помощи физических нагрузок. С таким заявлением выступили американские исследователи из Университета Дьюка.

Эксперимент проводился на четырёх группах участников, каждой из которых предстояло бороться с когнитивными нарушениями разными способами — с помощью физических нагрузок, специальной диеты или совмещая эти два метода. Четвёртая группа была контрольной — её членам рассказывали о пользе здорового питания и упражнений по телефону.

Согласно результатам, полученным учёными спустя полгода после начала эксперимента, наиболее успешной оказалась третья группа, использующая комплексный подход. Вторым по успешности результатом смогли похвастаться участники группы, занимающейся исключительно физическими упражнениями.