Общение с домашними животными может защитить детей от аллергии

Ученые из Гетеборгского университета в ходе проведения очередных исследований доказали, что наличие домашних животных в доме, где живут дети, благотворно действует на организм последних.

Согласно новым научным данным, нахождение ребенка первого года жизни в одном помещении с кошками и собаками стимулирует развитие его иммунитета к различным аллергическим реакциям.

Специалистам удалось установить, что общение с домашними питомцами в раннем детстве способно предотвратить развитие у ребенка аллергии на такие раздражители как шерсть и пыльца.

Шведы пришли к выводу, что дети, живущие в семьях с домашними животными, в несколько раз реже страдают от аллергии, чем их сверстники без питомцев. И чем больше животных, тем лучше.