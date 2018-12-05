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Ученые назвали оптимальную продолжительность сна
5 декабря 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Международная группа ученых опубликовала в журнале Европейского общества кардиологии исследование, в ходе которого выяснила, какова оптимальная продолжительность здорового сна.
Согласно данным статьи, в течение восьми лет ученые изучили свыше 116 тысяч человек в возрасте 35-70 лет. Оказалось, что человеку необходимо спать не менее 6 и не более 8 часов в сутки.
По мнению специалистов, отклонение от данных рекомендаций в какую бы то ни было сторону, а также дополнительный дневной сон - негативно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Однако, в случае использования дневного сна в качестве компенсации недосыпа, к каким либо проблемам или негативным последствиям он не приведет, пишет РИА Новости.
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