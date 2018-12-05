Ученые назвали оптимальную продолжительность сна

Международная группа ученых опубликовала в журнале Европейского общества кардиологии исследование, в ходе которого выяснила, какова оптимальная продолжительность здорового сна.

Согласно данным статьи, в течение восьми лет ученые изучили свыше 116 тысяч человек в возрасте 35-70 лет. Оказалось, что человеку необходимо спать не менее 6 и не более 8 часов в сутки.

По мнению специалистов, отклонение от данных рекомендаций в какую бы то ни было сторону, а также дополнительный дневной сон - негативно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Однако, в случае использования дневного сна в качестве компенсации недосыпа, к каким либо проблемам или негативным последствиям он не приведет, пишет РИА Новости.