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Шеллак-маникюр опасен!
Учёные и медики подтвердили: такая разновидность маникюра способствует меланоме ногтей
20 ноября 2018, 21:42 [«Аргументы Недели», Марина ПЕТРОВА ]
Врачи дерматологи всерьёз обеспокоены. В последнее время онкология ещё активнее стала атаковать россиян. «К сожалению, сегодня диагностировать меланому ногтей мы с коллегами стали ещё чаще, - признаётся «АН» врач-дерматолог Алла Бутенко-Пересыпкинская. - При этом, исходя из сбора анамнеза, все пациенты злоупотребляли такой процедурой, как маникюр с нанесением шеллака. Конечно, развитие рака зависит во многом от генетики человека. И если есть предрасположенность, то используемая во время процедуры УФО лампа может спровоцировать это смертельно опасное заболевание.
Внешне меланома ногтя выглядит как чёрная точка или чёрная полоска под ногтем. И ей изначально пациенты не придают какое-то значение, считая это косметическим изъяном. Но я рекомендую не полагаться на случай, а при обнаружении схожих признаков незамедлительно обратиться к дерматологу. Ещё одно весьма распространённое заболевание, которое в последнее время участились у любительниц делать шеллак – синегнойная палочка. Обычно её «цепляют» при шлифовке ногтя или незначительном поднятии ногтя из-за нанесённого шеллака».
Стоит отметить, что по поводу самого покрытия шеллаком, сегодня тоже немало споров среди учёных и медиков. Кроме этого, европейские доктора рекомендуют очень внимательно относиться к любым покрытиям, которые имеют в своём составе опасные вещества. Одно из самых вредных – формальдегид (formaldehyde). В высоких концентрациях он увеличивает риск заболевания раком. Его содержат лаки недорогих брендов, некоторые средства для усиления роста ногтей. Также он обладает свойствами антисептика.
Избегать стоит и активного использования лаков, которые содержат тоулен (toluene). Обычно его добавляют, чтобы лак ложился более ровным слоем, удерживал пигмент, препятствующий его расслоению. Он опасен тем, что в больших количествах повреждает нервную систему, а также вызывает нарушения в репродуктивной системе человека. Риск бесплодия увеличивает также дибутил фталат (dibutyl phthalate). Он продлевает жизнь маникюру и придаёт ему практичность.
Кстати, в дорогих американских салонах красоты, чтобы уберечь сотрудниц, работающих с лаками от проблем со здоровьем, используют серьёзную фильтрацию воздуха. Ведь были случаи, когда мастера маникюра работая на таких препаратах, приобретая частые головные боли, аллергию и другие заболевания, выигрывали существенную компенсацию через суд. В российских же «домах красоты» многое строится на экономии. Поэтому собираясь за идеальными ногтями, позаботьтесь о своём здоровье самостоятельно.
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