Ученые рассказали, чем опасна работа по ночам
9 ноября 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты заявили, что у людей, которые работают по ночам, может возникнуть риск развития серьезных заболеваний, в том числе ведущих к летальному исходу. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученые выяснили, что работа в ночное время суток может спровоцировать развитие онкологии. Попытки заменить сон каким-либо видом бодрствования противоречат работе внутренних часов организма.
В частности, у женщин-медицинских работников и членов экипажа воздушного судна, работающих в ночное время суток, риск рака молочных желез возрастает на 40 и 70% соответственно.
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