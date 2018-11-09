Ученые рассказали, чем опасна работа по ночам

Эксперты заявили, что у людей, которые работают по ночам, может возникнуть риск развития серьезных заболеваний, в том числе ведущих к летальному исходу. Об этом сообщает РИА Новости. Ученые предупреждают: сон не в полной темноте может быть опасен

Ученые выяснили, что работа в ночное время суток может спровоцировать развитие онкологии. Попытки заменить сон каким-либо видом бодрствования противоречат работе внутренних часов организма.

В частности, у женщин-медицинских работников и членов экипажа воздушного судна, работающих в ночное время суток, риск рака молочных желез возрастает на 40 и 70% соответственно.