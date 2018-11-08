Ученые раскрыли диету, которая помогает похудеть и не набрать вес снова. Исследование проводили

в испанском Университету Ровира и Виргили. Диет, которые выбирают стремящиеся похудеть люди, великое множество.

Действительно, люди худеют на белковой, японской, кефирной диете и разных других. Но потом набирают вес, порой еще больше, чем скинули. О средиземноморской диете с низким содержанием калорий наслышаны все, кто следит за своим весом.

В исследовании испанские ученые анализировали медицинские данные 600 пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, страдающих ожирением или имеющих лишний вес и нарушением обмена веществ.

Оказалось, что участники эксперимента не только похудели на средиземноморской диете, но и у них улучшились медицинские показатели, а вес держался и даже снижался.

Средиземноморская диета разрешает потребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. Потребление красного мяса рекомендуется сократить, а выбирать рыбу и морепродукты. Статья опубликована на сайте MedicalXpress.

Как отметили ученые, диеты с низким содержанием жиров и углеводов считаются эффективными с точки зрения снижения веса, но нет научного подтверждения тому, что в долгосрочной перспективе положительные результаты такого рациона сохраняются, - сообщает РИА Новости.