Большинству россиян не хватает витаминов - эксперты

Эксперты сообщили, что более половины граждан Российской Федерации страдают от нехватки необходимых для здоровья витаминов, это довольно серьезная проблема. Люди не защищены от вредных факторов окружающей среды.

Для создания алгоритмов приема витаминно-минеральных комплексов нужно воспользоваться опытом стран за рубежом, - отмечает главный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. Он привел в пример Японию, где жители регулярно потребляют витамины в виде таблеток, драже, капсул, при этом продолжительность жизни в стране довольно высока - 80 лет в среднем, передает ТАСС.

Включение витаминов и минералов в ежедневный рацион каждого россиянина необходимо. При их нехватке страдает качество жизни, уменьшается ее продолжительность. Они нужны для правильной работы органов пищеварения и улучшения обмена веществ.