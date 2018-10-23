Специалисты сообщили о смертельной опасности пищевых добавок
23 октября 2018, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные из Гарвардской медицинской школы выяснили, что на рынке пищевых добавок может быть большое количество несертифицированных препаратов, которые потенциально могут быть очень вредны для здоровья.
Эксперты обнаружили в некоторых БАДах высокие дозы вредных веществ: диметиламиламин, диметилбутиламин и метилсинефрин. В США вину за угрозу для здоровья возложили на FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом сообщает Gizmodo.
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