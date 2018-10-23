Специалисты сообщили о смертельной опасности пищевых добавок

Учёные из Гарвардской медицинской школы выяснили, что на рынке пищевых добавок может быть большое количество несертифицированных препаратов, которые потенциально могут быть очень вредны для здоровья. Нас хотят отравить?

Эксперты обнаружили в некоторых БАДах высокие дозы вредных веществ: диметиламиламин, диметилбутиламин и метилсинефрин. В США вину за угрозу для здоровья возложили на FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом сообщает Gizmodo.