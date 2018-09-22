К чему может привести несоблюдение режима сна
22 сентября 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
Речь идет не о длительности сна. Ученые из Университета Дьюка в США отмечают важность своевременного отхода ко сну и считают необходимым ложиться и вставать в одно и то же время.
Регулярность сна связана с риском развития различных заболеваний, сообщает Scientific Reports. Оказалось, что у тех людей, чей период ночного отдыха происходит в разные отрезки времени, в несколько раз выше риск развития сахарного диабета, ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, у них чаще наблюдаются повышенная дневная сонливость и упадок тонуса, а также депрессивные состояния.
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