Почему у «сов» чаще возникают проблемы со здоровьем
18 августа 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Проведя масштабные исследования, специалисты выяснили, что «совы» чаще страдают диабетом, респираторными заболеваниями, а также психическими и неврологическими расстройствами.
Как отмечают ученые, у «сов» зачастую возникают проблемы с успеваемостью и контролем над эмоциями.
Как отмечают специалисты, у любителей ночной жизни на 30% чаще диагностируется повышенное давление, чем у тех, кто привык вставать рано. Это связано с тем, что такие люди меньше двигаются и предпочитают нездоровую пищу. Им сложнее выделить в своем графике время для занятий спортом. А ужин у них частенько проходит часов в 12 ночи.
Полуночники чаще заболевают диабетом 2-го типа: позднее засыпание нарушает метаболизм.
«Совы» постоянно недосыпают, поскольку рабочий день у них начинается чаще всего тогда же, когда и у «жаворонков». Они более подвержены депрессиям и им сложно держать под контролем собственные эмоции, сообщает THE CHALLENGER.
Человек-«сова» сможет помочь себе сам, если будет следить за режимом дня и откажется от привычки откладывать важные дела на вечерние и ночные часы. Надо попытаться ежедневно ложиться спать раньше на несколько минут.
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