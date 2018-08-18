Почему у «сов» чаще возникают проблемы со здоровьем

Проведя масштабные исследования, специалисты выяснили, что «совы» чаще страдают диабетом, респираторными заболеваниями, а также психическими и неврологическими расстройствами.

Как отмечают ученые, у «сов» зачастую возникают проблемы с успеваемостью и контролем над эмоциями.

Как отмечают специалисты, у любителей ночной жизни на 30% чаще диагностируется повышенное давление, чем у тех, кто привык вставать рано. Это связано с тем, что такие люди меньше двигаются и предпочитают нездоровую пищу. Им сложнее выделить в своем графике время для занятий спортом. А ужин у них частенько проходит часов в 12 ночи.

Полуночники чаще заболевают диабетом 2-го типа: позднее засыпание нарушает метаболизм.

«Совы» постоянно недосыпают, поскольку рабочий день у них начинается чаще всего тогда же, когда и у «жаворонков». Они более подвержены депрессиям и им сложно держать под контролем собственные эмоции, сообщает THE CHALLENGER.

Человек-«сова» сможет помочь себе сам, если будет следить за режимом дня и откажется от привычки откладывать важные дела на вечерние и ночные часы. Надо попытаться ежедневно ложиться спать раньше на несколько минут.