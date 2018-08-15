Диетологи рассказали о правилах арбузной диеты‍

В сезон бахчевых не стоит увлекаться арбузной диетой, предостерегают диетологи. По мнению экспертов, допустимо использование арбуза в качестве продукта для разгрузочного дня, но не чаще одного-двух раз в неделю.

Как сообщает агентство "Москва", питание одним арбузом в течение нескольких дней или недель является несбалансированным. По словам главврача клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Зайнудина Зайнудинова, арбуз содержит достаточно мало калорий - до 35 на 100 граммов.

В этой, такой привлекательной для многих, ягоде содержится слишком маленькое количество витаминов и минералов, в связи с чем основным источником пищи она быть не может: организм не получает достаточно полезных веществ, несмотря на содержание в продукте витаминов, минералов, фруктозы, сахарозы и пищевых волокон.