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Диетологи рассказали о правилах арбузной диеты
15 августа 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
В сезон бахчевых не стоит увлекаться арбузной диетой, предостерегают диетологи. По мнению экспертов, допустимо использование арбуза в качестве продукта для разгрузочного дня, но не чаще одного-двух раз в неделю.
Как сообщает агентство "Москва", питание одним арбузом в течение нескольких дней или недель является несбалансированным. По словам главврача клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Зайнудина Зайнудинова, арбуз содержит достаточно мало калорий - до 35 на 100 граммов.
В этой, такой привлекательной для многих, ягоде содержится слишком маленькое количество витаминов и минералов, в связи с чем основным источником пищи она быть не может: организм не получает достаточно полезных веществ, несмотря на содержание в продукте витаминов, минералов, фруктозы, сахарозы и пищевых волокон.
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