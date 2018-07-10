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Диетологи объяснили, почему все больше россиян страдают ожирением
10 июля 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Проведенное Росстатом исследование показало, что до 40% россиян, составляющих трудоспособное население страны в возрасте 19–60 лет, имеют признаки той или иной степени ожирения. Диетологи объясняют, почему это происходит.
Диетолог Елена Соломатина поясняет, что многие горожане, проводящие большую часть своего времени в стенах офисов, предпочитают фастфуд и посещают рестораны быстрого питания. Дел много, времени на приготовление полезного блюда нет. Да и дома все чаще теперь люди готовят полуфабрикаты, опять же из-за нехватки времени, да и нежелания готовить подолгу. А многие и вовсе перекусывают на ходу, лишь бы что-то в себя забросить, чтобы утолить голод. В связи с этим, отмечает Елена Соломатина, в России наблюдается тенденция к ожирению, пишет "Вечерняя Москва". Она советует искать компромиссы, "ведь за успешную карьеру мы расплачиваемся очень жестоко".
Такого же мнения придерживается врач-диетолог Лидия Ионова. По ее словам, столько сахара, с потребляет современный человек, на протяжении всей истории не потреблялось, как и такого количества дополнительных и животных жиров. "Детей мы водим в фастфуд и отмечаем там праздники, не задумываясь, что это совершенно ненормально и как это может повредить их здоровью", - сказала эксперт, цитирует ее НСН.
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