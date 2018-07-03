У слишком много работающей женщины повышается риск диабета

Группа канадских специалистов из крупных научных учреждений в Торонто (Канада) выяснила, что при работе более 45 часов в неделю риск заболевания диабетом у представительниц слабого пола значительно растет.

У мужчин загруженность на работе с заболеванием не связана.

Ученые проводили исследования двенадцать лет, в них принимали участие более 7 тысяч канадских работников обоих полов в возрасте от 35 до 74 лет. Одна группа трудилась 15-34 часа в неделю; другая - 35-40 часов; и третья работала 41-44 часа, 45 или более часов. Брались в расчет такие факторы, как семейное положение, наличие детей, место рождения и жительства, образ жизни, индекс массы тела, наличие хронических заболеваний, сообщает MEDABOUTME.RU.

Среди тех женщин, кто работал 45 и более часов в неделю, риск заболевания диабетом увеличился на 63% по сравнению с женщинами, работавшими от 35 до 40 часов.

Досконально объяснить эту зависимость ученые пока не могут. Они предполагают, что перегрузки приводят к постоянному стрессу, повышаются гормональные колебания и развивается резистентность к инсулину.

Ранее сообщалось, что ученые из США разработали первые в мире инсулиновые таблетки. Они помогут людям, страдающим от сахарного диабета, получить дозу лекарства без инъекций. Отмечается, что они абсолютно безвредны для желудка.