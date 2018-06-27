Ученые создали первую в мире инсулиновую таблетку

Ученые из США разработали первые в мире инсулиновые таблетки. Они помогут людям, страдающим от сахарного диабета, получить дозу лекарства без инъекций. Отмечается, что они абсолютно безвредны для желудка.

Согласно последним данным, сейчас в мире около 340 миллионов людей страдают от диабета. Примерно половине из них требуется ежедневно до шести инъекций, которые поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови, сообщает сайт Ридус.

Очень часто люди перебарщивают с дозой, или наоборот, забывают сделать важный укол, находясь на работе или в поездке. Чтобы этого избежать, ученые на протяжении последних десяти лет пытались разработать новый метод ввода гормона в организм.

Еще один плюс такого способа в том, что инсулиновая таблетка оказывает свое действие в течение 12 часов.

Стоит отметить, что разработчики предполагают, что таблетки появятся на рынке в течение нескольких лет, после завершения клинических испытаний.