Опубликован список ранних признаков развивающегося рака
20 июня 2018, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появился список ранних признаков развития злокачественной опухоли, которые в большинстве случаев остаются незамеченными пациентами. Перечень составлен на основе данных, предоставленных медиками.
Первым среди симптомов рака в заметке, опубликованной сайтом oncc.ru, идет длительный кашель. Отмечается, что он может свидетельствовать о наличии новообразования в легких. Продолжительные болевые ощущения в горле, в свою очередь, являются вероятным признаком рака гортани.
Также в обнародованном списке присутствуют родинки на теле и выделения при мочеиспускании. Авторы материала пишут, что к названным симптомам следует отнестись максимально серьезно и при условии их наличия немедленно обратиться к специалисту.
Ранее медики назвали продукты, употребление которых может помочь остановить развитие рака.
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