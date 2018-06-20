Опубликован список ранних признаков развивающегося рака

В интернете появился список ранних признаков развития злокачественной опухоли, которые в большинстве случаев остаются незамеченными пациентами. Перечень составлен на основе данных, предоставленных медиками.

Первым среди симптомов рака в заметке, опубликованной сайтом oncc.ru, идет длительный кашель. Отмечается, что он может свидетельствовать о наличии новообразования в легких. Продолжительные болевые ощущения в горле, в свою очередь, являются вероятным признаком рака гортани.

Также в обнародованном списке присутствуют родинки на теле и выделения при мочеиспускании. Авторы материала пишут, что к названным симптомам следует отнестись максимально серьезно и при условии их наличия немедленно обратиться к специалисту.

Ранее медики назвали продукты, употребление которых может помочь остановить развитие рака.