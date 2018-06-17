Медики назвали продукт, который спасет от гипертонии

Как уверяют специалисты из Американской ассоциации диетологов, при повышенном артериальном давлении просто необходима фасоль. Ее употребление является очень действенным способом поддерживать нормальный уровень холестерина.

Если каждый день съедать 120 граммов фасоли в течение трех недель, показатель холестерина улучшится на 10 процентов.

Фасоль в целом полезна для всего организма, ведь она содержит мало натрия и много калия. Она способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта и является полезной для предотвращения злокачественных образований в кишечнике.

В фасоли много легко усваиваемого белка, а по своей энергетической ценности ее можно сопоставить с некоторыми сортами мяса и рыбы. Кроме этого, фасоль богата углеводами, аминокислотами, крахмалом и каротином. В ней содержатся практически все витамины и много минералов.