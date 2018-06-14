Учеными разработан препарат для борьбы с неизлечимыми формами рака

Специалистами из США разработано действенный препарат, который станет существенной панацеей при борьбе с видами онкологических заболеваний, которые ранее лечению не поддавались. Ученые доказали, что зубная паста и мыло с триклозаном способны вызывать рак

Средство основано на веществах, которые могут провоцировать мутации в клетках, поражённых онкологией. Те, в свою очередь, способствуют исчезновению злокачественных опухолей, пишет kp.ru.

Медики использовали ингибитор, подавляющий остаточную репарационную активность в клетках с дефицитом BRCA, обработанных олапарибом. Одновременное использование двух препаратов оказалось очень эффективным — оно подавляло рост клеток аденокарциномы. Как сообщается, через 28 дней обработки клетки с дефицитом BRCA погибали. Такой же эффект достигался и при лечении лейкемии и лимфомы Беркитта.

В скором времени препарат будет опробован на человеке.