Выявлены опасные последствия одиночества для здоровья человека

Длительное одиночество приводит к серьезным нарушениям в человеческом организме. К такому выводу в ходе своей работы пришли иностранные специалисты.

Издание Cell пишет, что американские нейробиологи провели исследование с участием мышей, в ходе которого грызунов продолжительное время изолировали от их соплеменников. В мозгу лишенных кампании животных в большом количестве вырабатывался белок нейрокинин B. В результате подопытные начинали испытывать постоянный страх, который, как и другие отрицательные эмоции, может спровоцировать развитие опасных болезней.

Ранее финские ученые заявили, что одинокие люди более подвержены сердечным недугам, в частности, инфаркту. Такое заключение исследователи сделали, проведя опрос, в котором приняли участие почти 500 человек.