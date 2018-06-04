Выявлены опасные последствия одиночества для здоровья человека
4 июня 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
Длительное одиночество приводит к серьезным нарушениям в человеческом организме. К такому выводу в ходе своей работы пришли иностранные специалисты.
Издание Cell пишет, что американские нейробиологи провели исследование с участием мышей, в ходе которого грызунов продолжительное время изолировали от их соплеменников. В мозгу лишенных кампании животных в большом количестве вырабатывался белок нейрокинин B. В результате подопытные начинали испытывать постоянный страх, который, как и другие отрицательные эмоции, может спровоцировать развитие опасных болезней.
Ранее финские ученые заявили, что одинокие люди более подвержены сердечным недугам, в частности, инфаркту. Такое заключение исследователи сделали, проведя опрос, в котором приняли участие почти 500 человек.
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