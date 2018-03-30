Гречка может нанести вред здоровью

Гречка – неотъемлемая часть нашей национальной кухни, более того, во всём мире она ассоциируется именно с русскими кулинарными традициями. В этой крупе содержится много витаминов и других полезных веществ.

Большой перечень полезных свойств гречки, а еще и наличие белков метионина и лизина делает ее лидером среди всех крупяных культур, приносящих пользу для организма человека. Гречка незаменима для похудения, без неё не обходится составление диетических меню – она сочетает в себе высокую насыщаемость (долго не хочется есть) с низкой калорийностью, что способствует потере веса.

Но, к сожалению, есть некоторые особенности, которые делают этот продукт опасным для здоровья. Основной проблемой гречки является сложный и длительный производственный процесс. Сначала гречка очищается от примесей, сушится и пропаривается. Затем делится зерно на фракции, выполняется его шелушение, сортировка и очищение.

Для производства гречки используется специальное оборудование, которое при неправильной эксплуатации выделяет металломагнитную пыль. Ее увидеть невооруженным глазом невозможно, поэтому в данном случае следует полагаться только на добросовестность предприятия.

Очень частое применение гречки может стать причиной появления остеопороза и других недугов опорно-двигательного аппарата.

Надо с осторожностью есть гречневую крупу диабетикам и людям с хронической почечной недостаточностью.

Употребление гречки в больших количествах не рекомендуется гипотоникам, так как в составе данного продукта находится магний, который значительно расслабляет стенки сосудов, что может спровоцировать процесс значительного понижения давления.

Считается, что весьма полезной для желудка является гречка с молоком. Это мнение ошибочное. Дело в том, что крупа состоит из железа, которое не дает возможности кальцию, содержащимся в молоке, усваиваться. Помимо этого, ферменты, предназначенные для переваривания гречки, не подходят для молочных продуктов. Это приводит к расстройству желудка, диарее и проблемам ЖКТ.