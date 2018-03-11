Несколько простых правил, как укрепить иммунитет весной
11 марта 2018, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
Пониженный иммунитет – это основная причина многих заболеваний. Особенно наш организм ослаблен после зимы. Весной следует укреплять организм витаминами, правильным питанием и регулярными физическими нагрузками.
Меню нужно разнообразить свежими овощами, фруктами и качественными молочными продуктами. Не надо забывать морковь, цитрусовые, печень, орехи, бобовые и томаты.
После зимы нашему иммунитету необходимы минеральные вещества. В большом количестве они содержатся в листовом салате, капусте брокколи, спарже, яблоках и огурцах. Витаминами насытят ваш организм овощные и фруктовые соки, такие как свекольный, гранатовый, ежевичный, клубничный и виноградный.
Готовить еду специалисты советуют на пару, а также варить, тушить, запекать необходимые продукты. Весна – это не самое лучшее время для изнурительных диет, поскольку зимой наш организм и так испытывал дефицит многих питательных веществ.
Для оздоровления и укрепления организма будут полезны регулярные физические нагрузки: утренняя зарядка, танцы, бег и больше времени проводить на свежем воздухе.
Для поддержания здоровья можно регулярно пить настой шиповника. Две ложки плодов прокипятить в 0,5 воды 15 минут и оставить на ночь настояться. Такой отвар богат витамином С и является мощным иммуностимулятором.
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