ВОЗ предупреждает о смертельной эпидемии с непонятным патогенезом
10 марта 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирная организация здравоохранения предупредила медицинских сотрудников во всем мире о новом эпидемическом заболевании, которое вызывается неизвестным патогеном. Эпидемия получила название "болезнь Икс".
Сейчас ведется работа по подготовке вакцин и диагностических тестов. Ученые предполагают, что болезнь передается через общение с животными или контакт с ВИЧ-инфицированными, сообщает ТК "Звезда". Специалисты считают, что эпидемия может стать гораздо серьезней, чем лихорадка Ласса и вирус Эбола.
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