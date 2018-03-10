ВОЗ предупреждает о смертельной эпидемии с непонятным патогенезом

Всемирная организация здравоохранения предупредила медицинских сотрудников во всем мире о новом эпидемическом заболевании, которое вызывается неизвестным патогеном. Эпидемия получила название "болезнь Икс".

Сейчас ведется работа по подготовке вакцин и диагностических тестов. Ученые предполагают, что болезнь передается через общение с животными или контакт с ВИЧ-инфицированными, сообщает ТК "Звезда". Специалисты считают, что эпидемия может стать гораздо серьезней, чем лихорадка Ласса и вирус Эбола.