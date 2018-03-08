Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

Ученые университета Северной Каролины в США определили механизм развития метастазирующей формы рака груди, которая является одной из самых распространенных причин смерти женщин среди онкологических заболеваний.

Оказалось, что вторичные очаги опухоли образуются при миграции не одной, а целых сгустков злокачественных клеток. Учёные решили проанализировать и изучить активности различных частей ДНК в первоначальной раковой опухоли у 16 пациенток. Как выяснилось, клетки вторичных очагов имеют отличие в том, что имеют разные профили экспрессии генов. Последнее является характерным только для «родительского» образования. Это указывает на то, что метастазы начинают формироваться из совокупности раковых клеток, которые отошли от главной опухоли и начали мигрировать, Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Для эффективного сдерживания опухоли и противодействия распространению метастаз по всему организму нужно применять терапию комбинированного типа, которая будет нацелена на разные популяции клеток злокачественного характера в новых образованиях. Специалисты также заявили, что агрессивность вторичных очагов – это следствие мутаций, которые произошли в самой опухоли, поэтому не нужно проводить анализ каждого метастаза для того, чтобы назначить лечение.