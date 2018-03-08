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Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

8 марта 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака
pixabay.com

Ученые университета Северной Каролины в США определили механизм развития метастазирующей формы рака груди, которая является одной из самых распространенных причин смерти женщин среди онкологических заболеваний.

Оказалось, что вторичные очаги опухоли образуются при миграции не одной, а целых сгустков злокачественных клеток. Учёные решили проанализировать и изучить активности различных частей ДНК в первоначальной раковой опухоли у 16 пациенток. Как выяснилось, клетки вторичных очагов имеют отличие в том, что имеют разные профили экспрессии генов. Последнее является характерным только для «родительского» образования. Это указывает на то, что метастазы начинают формироваться из совокупности раковых клеток, которые отошли от главной опухоли и начали мигрировать, Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Для эффективного сдерживания опухоли и противодействия распространению метастаз по всему организму нужно применять терапию комбинированного типа, которая будет нацелена на разные популяции клеток злокачественного характера в новых образованиях. Специалисты также заявили, что агрессивность вторичных очагов – это следствие мутаций, которые произошли в самой опухоли, поэтому не нужно проводить анализ каждого метастаза для того, чтобы назначить лечение.

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Между оригиналом и подделкой россияне выбирают... подделку

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Эммануил и Ирина Виторган показали новорожденную дочку своему другу

Эммануил и Ирина Виторган наслаждаются родительскими чувствами. Дочка Этель стала первым ребенком 56-летней супруги актера Ирины. Певец Феликс Царикати рассказал, что малышка похожа на свою маму.

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Елена Степаненко так похудела, что ее теперь не узнать

Елена Степаненко так похудела, что ее теперь не узнать

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Генерал НАТО считает, что альянс «не поспевает» за Россией в Арктике

Генерал НАТО считает, что альянс «не поспевает» за Россией в Арктике

НАТО недостаточно развивается в Арктике, чтобы поддерживать баланс с Российской Федерацией. Так считает главнокомандующий силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

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"Кастрюльный бой" за гендерное равенство прошел в Киеве, видео появилось в Сети

"Кастрюльный бой" за гендерное равенство прошел в Киеве, видео появилось в Сети

«Кастрюльный бой» устроили участницы марша против гендерного неравенства, который прошел сегодня в центре Киева. Протестующие использовав кухонную посуду в качестве барабанов.

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В Италии супругов арестовали за издевательства над девушкой из Чернобыля

В Италии супругов арестовали за издевательства над девушкой из Чернобыля

22- летняя приезжая из Белоруссии с десяти лет проводила летний каникулы в доме у семейной пары во Форли, в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны.

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Украинские военные вернули Порошенко боевые награды

Двое участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе – Вильгельм Крой и Виктор Хомяк – вернули президенту Украины Петру Порошенко полученные от него боевые награды.

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"Махровой колхозницей" назвала Кеснию Бородину известная блогерша

"Махровой колхозницей" назвала Кеснию Бородину известная блогерша

Российский блогер Лена Миро назвала ведущую скандальной телестройки Ксению Бородину «махровой колхозницей, которая по-прежнему обнимается с пакетиками, как понаехавшая в столицу деревенщина».

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Ученые NASA объяснили возникновение странных симметричных гор на Марсе

Ученые NASA объяснили возникновение странных симметричных гор на Марсе

Фотографии, присланные зондом MRO с орбиты Красной планеты, озадачили сотрудников Космического агентства Соединенных Штатов. На них изображены скалы Марса, которые выглядят совсем нетипично для этого небесного тела.

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Анастасия Волочкова открестилась от 22 квартир в Астрахани

Слухи о баснословном богатстве Анастасии Волочковой не стихают. Представитель балерины не стал отрицать, что она действительно владеет несколькими квартирами, но вот недвижимость в Астрахани ей совершенно не нужна.

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//Здоровье

Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

Ученые университета Северной Каролины в США определили механизм развития метастазирующей формы рака груди, которая является одной из самых распространенных причин смерти женщин среди онкологических заболеваний.

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Тиллерсон высказался о возможности встречи с Лавровым

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Свадебное торжество омрачило ДТП в Петербурге

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В Финском заливе терпит бедствие сухогруз из Панамы

В Финском заливе терпит бедствие сухогруз из Панамы

В экстренные службы Хельсинки поступил сигнал о терпящем бедствие сухогрузе, который направлялся в Петербург под флагом панамы, сообщает Пограничная охрана Финляндии. Судно получило пробоину у острова Гогланд.

//Происшествия

В Крыму подняли из воды авто расстрелянной семьи

В Крыму подняли из воды авто расстрелянной семьи

Следственный комитет России опубликовал видео подъема из воды машины убитой семьи ЛАРЬКОВЫХ из Феодосии, которая пропала 23 февраля.

//Общество

"Живая" открытка к празднику 8 Марта попала в Книгу рекордов России

"Живая" открытка к празднику 8 Марта попала в Книгу рекордов России

Мужчины Нижнего Новгорода собрались у одной из достопримечательностей города - Чкаловской лестницы, построенной в форме большой восьмерки и выстроились в слово «марта». Так они попали а Книгу рекордов России.

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Американские танкисты назвали "Армату" слишком навороченной

Американские танкисты назвали "Армату" слишком навороченной

Экипаж танка"Абрамс" армии США рассказал американскому военному эксперту свои мысли о новом русском танке Т-14 "Армата" в ходе его визита в Форт-Блисс, Техас. Об этом Дениэл Браун рассказал в статье в Business Insider.

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Зафиксировать цены на цветы предлагают в Госдуме

Зафиксировать цены на цветы предлагают в Госдуме

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил зафиксировать цены на цветы. Соответствующий запрос парламентарий подготовил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

//Происшествия

Охранник Порошенко найден мертвым рядом с резиденцией

Охранник Порошенко найден мертвым рядом с резиденцией

Сержант полка особого назначения нацполиции Сергей Галасюк, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, найден мертвым на посту. Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел 23 февраля.

//Происшествия

В Москве на мужчину с крыши упала глыба льда

В Москве на мужчину с крыши упала глыба льда

В Москве на 30-летнего мужчину с крыши дома рухнула глыба льда. В результате произошедшего мужчина получил довольно серьезные повреждения и был экстренно доставлен в больницу каретой скорой помощи.

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Баста поздравил женщин с 8 марта песней о любви

Баста поздравил женщин с 8 марта песней о любви

Василий Вакуленко, более известный как Баста, выпустил новый клип. Своим роликом музыкант поздравил женщин с 8 марта. Клип появился в Интернете вчера и уже набрал больше 50 тысяч просмотров от поклонников артиста.

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Экс-жена Джигарханяна была в студии пьяной, а Мазур засветилась в интимном видео

Экс-жена Джигарханяна была в студии пьяной, а Мазур засветилась в интимном видео

Виталина Цымбалюк-Романовская и Элина Мазур продолжает шокировать общественность громкими скандалами. Участие в телевизионных шоу заставляет дам вновь и вновь вытаскивать на суд божий все новые скелеты из шкафов.

//Шоу-бизнес

Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу и пройти ДНК-тест

Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу и пройти ДНК-тест

Актер Станислав Садальский внезапно обнаружил поразительное портретное сходство между собой и своим приятелем, продюсером Иосифом Пригожиным. Взволновала артиста фотография, выложенная Пригожиным в Instagram.

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Россияне назвали США историческим врагом своей страны

Россияне назвали США историческим врагом своей страны

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