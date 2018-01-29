Выяснилось, каких витаминов не хватает россиянам больше всего

Лишь 14% взрослых и 16,8% детей старше четырёх лет получают все необходимые для здоровья витамины. К такому выводу пришли российские ученые из ФИЦ питания и биотехнологии.

Специалисты подвели итоги массового обследования, проводившегося в разных российских регионах в 2015–2017 годах. Выяснилось, что здоровье российских граждан серьезно страдает от нехватки витаминов D и В. Нехватка витамина D объясняется тем, что в России недостаточно солнца, а в рационе жителей мало рыбы и молока, сообщают "Известия".

Несбалансированное питание, употребление большого количества жиров и добавленного сахара — причина нехватки и других жизненно необходимых веществ. При этом за последние 10 лет среди россиян заметно увеличилось потребление витамина С за счет овощей и фруктов.

С нехваткой витаминов D, В2 и каротиноидов ученые связывают ослабление иммунитета и снижение работоспособности у взрослых людей, у детей – с задержками в физическом и психическом развитии.