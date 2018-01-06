Создан препарат, который позволяет сжигать жир без диет

Американские ученые изобрели препарат, который позволит сбрасывать лишний вес без изнурительных тренировок и диет. Лекарство ускоряет метаболизм блокирует действие белка NNMT в клетках белого жира. Биологи назвали способ меньше есть

Действие разработки проверили экспериментальным путем на лабораторных грызунах и оказалось, что препарат повлиял даже на уровень холестерина, гораздо снизив его. В ходе эксперимента мыши, растолстевшие после диеты с высоким содержанием жиров, получали препарат или плацебо. Через 10 дней у первой группы было зафиксировано снижение веса на 7%, плюс масса белого жира и размер липоцитов снизились на 30% по сравнению с контрольной, сообщает New Atlas.

По мнению специалистов университета Техаса, данная технология борьбы с жиром и восстановлению обмена веществ станет наиболее эффективным подходом в похудении.

Ранее сообщалось, что американские ученые открыли новый способ снизить аппетит и похудеть. Ученые из Университета штата Нью-Йорка обратили внимание, что на людей, как и на животных, влияют эмоции.