ЗОЖ – мода или норма жизни?

В последние годы очень тема здорового образа жизни стала очень популярной, ассоциироваться с ней модно и престижно, однако насколько видимый общественный интерес к теме соответствует реальным изменениям, происходящим в обществе? Для выяснения этих обстоятельств по заказу Правительства Москвы в сентябре-октябре 2017 года было проведено социологическое исследование с выборкой более 7000 человек.

Более половины жителей столицы, принявших участие в исследовании, указали на то, что у них нет вредных привычек, причем 44% ответили определенно. Однако надо иметь в виду, что респонденты могут по-разному понимать степень вредности той или иной привычки. Также в этой совокупности мнений, вероятно, присутствует доля «социально одобряемых» ответов.

Почти треть опрошенных так или иначе принимает участие в любительских массовых спортивных мероприятиях. Однако большинство респондентов (68,1%) игнорирует эти мероприятия или предпочитает выступать в качестве зрителей. По сравнению с 2016 годом количество респондентов, принимающих активное участие в спортивной жизни города, существенно возросло – в прошлом году активных горожан было всего 19,8% - т.е. лишь пятая часть.

Основным фактором, препятствующим занятиям спортом, является дефицит свободного времени (30,1%) и отсутствие средств (28,1%), почти 14% признались, что просто не имеют соответствующего желания. Таким образом, горожане не связывают здоровый образ жизни с постоянными занятиями спортом. Да, они желательны для ЗОЖ, но данный фактор не является обязательным условием (по крайней мере, на уровне массового сознания).

По мнению москвичей, пути популяризации занятий спортом лежат, прежде всего, через работу с детьми (89,5%), развитие спортивной инфраструктуры парков и зон отдыха (88,4%), развитие спортивной инфраструктуры на территории жилых зон и во дворах (83,4%). За создание в каждой школе своего спортивного клуба, который мог бы принять участие во всероссийских спортивных соревнованиях, выступило 81,7% респондентов.

Надо отметить, что повышение интереса к занятиям спортом через строительство спортивных объектов – недолговечный ресурс. Через некоторое время рост упрется в проблему недостаточной личной мотивации горожан и общей невысокой реальной популярности занятий спортом.

Информированность жителей столицы о спортивных объектах в районе проживания оставляет желать лучшего. Меньше половины москвичей (45,4%) располагают информацией о деятельности оздоровительно-спортивных объектов, расположенных в их районе проживания. Но это связано не с отсутствием подобной информации, а с желанием граждан её получать.

Чаще всего информацию о спортивных объектах и мероприятиях жители столицы черпают из сети Интернет (33,7%). Еще 28% респондентов получают эти сведения из рассказов друзей и знакомых. Телевидение (5,3%) и доски объявлений (11,3%) пользуются меньшей популярностью.

Полученные данные позволяют выделить несколько направлений для успешной популяризации идей здорового образа жизни. При этом все проводимые действия должны находиться в рамках единой стратегии и дополнять друг друга.