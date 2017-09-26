Почему опасно пить кофе на работе, рассказали ученые

Офисное чаепитие или кофе-пауза во время рабочего дня может принести ощутимый вред здоровью. Почему, рассказали американские ученые, тщательно изучившие поверхность офисных кружек.



Микробиологи из Университета Аризоны установили, что поверхность «общей» посуды буквально усыпана микробами, даже ее регулярно моют. Опасные микробы обитают на 90% кружек, а на поверхности 20% из них обнаружены фекальные бактерии, подчеркивает Mirror. Все дело в том, что офисная посуда не подвергается тщательной чистке, ее часто просто споласкивают холодной водой, в лучшем случае моют общей губкой.



Специалисты рекомендуют иметь на работе личную посуду, которую стоит держать в отдельном месте и время от времени подвергать более тщательной чистке в посудомоечной машине.



Не стоит также обольщаться по поводу чистоты офисной техники, которую протирает офис-менеджер. Клавиатура, мышка, рабочий (да и любой) телефон просто кишат бактериями.





Американские исследователи также доказали, что спортивное оборудование общего пользования далеко не безопасно для здоровья. К примеру, бактерий на гантелях в тренажерном зале в 262 раза больше, чем на унитазе в общественном туалете.