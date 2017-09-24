Посетителей спортзалов ждет неприятная новость. Американские ученые доказали, что спортивное оборудование общего пользования далеко не безопасно для здоровья. Оно грязнее, чем сантехника в публичных туалетах.

Как и другие места общего пользования, спортзалы посещает огромное количество людей, однако спортивные снаряды после использования редко когда проходят противомикробную обработку, если проходят ее вообще, на них скапливается множество болезнетворных бактерий. Исследователи обнаружили на штангах, гантелях и прочих тренажерах самые разные распространители болезней - от метициллин-устойчивого золотистого стафилококка до ногтевых грибков, сообщает medikforum.ru. Так, вирус обычной простуды обнаружен более чем на половине всех поверхностей в спортзале. Одна надежда - на крепкий иммунитет занимающихся.

На велотренажере содержится в 39 раз больше бактерий, чем на пластиковых подносах в заведениях общепита, на беговой дорожке их в 74 раза больше, чем на водопроводном кране. Особо «грязными» оказались гантели – в них содержится в 262 раза больше бактерий, чем на сидении унитаза в публичном туалете.



