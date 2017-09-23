Назван неожиданный, но очень эффективный продукт для похудения

Вопреки распространенному мнению, ученым из Нидерландов, представляющим Университет Маастрихта удалось доказать, что орехи не только помогают сбросить лишние килограммы, но и способствуют снижению риска ожирения.

Специалисты провели масштабное исследование и доказали, что регулярное употребление продуктов способствует снижению веса.

В орехах содержатся полезные для организма белки, фитохимические соединения, а также жиры и витамины. Помимо этого, проведенные учеными эксперименты помогли прийти к заключению, что любители орехов в большинстве случаев имеют на 5% пониженный риск развития у них ожирения.

Ранее сообщалось, что ученые провели масштабное исследование и назвали эффективный способ продления жизни для людей во взрослом возрасте. Замена порции красного мяса на орехи или бобовые приводила к снижению на 8-17% риска смертности.

Американский специалист Фил Лемперт определил 3 продукта, введение в рацион которых будет поддерживать мужское здоровье на уровне. Рейтинг продуктов возглавили морепродукты, орехи с семечками и авокадо.