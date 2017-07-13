Ученые определили эффективный способ продления жизни

Ученые провели масштабное исследование и назвали эффективный способ продления жизни для людей во взрослом возрасте. Основное - здоровая, правильная диета.

Риск преждевременной смерти снижает рацион, включающий в себя продукты из цельного зерна, овощи, фрукты, орехи и рыбу. Ученые изучили изменения в диете около 74 тысяч взрослых. Специалисты анализировали, как изменился рацион одних и тех же людей в 12-летние периоды - в 1986-1998 годы и в 1998-2010 годы.

Ученые считают, что снижение потребления красного мяса и сахаросодержащих напитков положительно влияют на здоровье.

Как показали результаты исследования, замена одной ежедневной порции красного мяса на орехи или бобовые приводила к снижению на 8-17% риска смертности от любой причины, - сообщает Лента.ру.

Средиземноморская диета, в которую включены порции овощей, фруктов, орехов, гороха, фасоли и чечевицы, нерафинированного оливкового масла и рыбы, исключающая продукты, содержащие насыщенные жиры, предпочтительна для взрослых людей. При таком рационе ограничены молочные продукты, мясо и птица. Средиземноморская диета разрешает умеренное употребление вина.

Соответствующее исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.