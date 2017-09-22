Найден очень простой, но эффективный способ продления жизни

Для того, чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. Специалисты из канадского университета Макмастера провели масштабный эксперимент.

Ходить в тренажерный зал, бассейн или вставать на беговую дорожку не требуется: достаточно пройтись пешком до работы или сделать дома уборку.

130 тысяч человек из 17 стран отчитывались специалистам о том, насколько часто занимаются физическими упражнениями в течение недели. Специалисты около семи лет следили за их здоровьем. В итоге у тех, кто уделял 150 минут в в неделю быстрой ходьбе, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти сократился на 28%. При этом частенько респонденты заменяли физические нагрузки в спортзалах регулярной уборкой в квартире.