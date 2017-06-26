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Обои вредны для здоровья человека

26 июня 2017, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Обои вредны для здоровья человека

Исследователи из университета Тулузы утверждают, что в обоях могут жить грибковые бактерии, которые выделяют в воздух комнаты токсины, вызывая у людей тошноту, рвоту, депрессию, расстройства психики.

Этот факт подтвердило исследование, в рамках которого специалисты вырастили три вида вирусов в благоприятных условиях. Результаты наблюдения продемонстрировали влияние появившихся токсических веществ на организм человека.

Избежать их опасного влияния на организм можно, выбирая наиболее безопасные, экологически чистые материалы. Кроме того, покрытие следует регулярно менять, обрабатывая поверхность стен специальными антибактериальными материалами.

Ранее сообщалось, что кофемашина может являться причиной недомоганий. Как выяснилось, что всё дело в том самом горячем пару, который создается этими модными устройствами. Он может приводить к возникновению грибковых инфекций.

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Ожидаемая встреча лидеров США и России оказалась под угрозой. Трамп выступает за полноценную встречу с Путиным на «полях» саммита G20 с соблюдением всех дипломатических формальностей, однако администрация выступает против данного формата.

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