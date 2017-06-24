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Кофемашины могут быть вредны для здоровья

24 июня 2017, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Кофемашины могут быть вредны для здоровья

Кофемашина может являться причиной недомоганий. Как выяснилось, что всё дело в том самом горячем пару, который создается этими модными устройствами. Он может приводить к возникновению грибковых инфекций.

В процессе приготовления бодрящего напитка образуется и оседает на стенах невидимый глазу человека грибок. При этом достаточно лишь войти в такую комнату, чтобы колебания воздуха привели к тому, чтобы токсические частицы попали в воздух, который мы вдыхаем.

Эти токсины могут также играть роль в специфическом "синдроме больных зданий", при котором люди, проживающие или работающие в зданиях на протяжении многих часов, страдают от таких симптомов, как приступы астмы, кашля, зуда и головных болей. Это показало исследование ученых из Национальной ветеринарной школы Тулузы во Франции, сообщает Medikforum.ru.

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Кофемашины могут быть вредны для здоровья

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В районе Анапы произошло землетрясение

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Эксперты назвали десять лучших автомобилей лета

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Бузова изумила фанатов своим вульгарным видом в бане

Недавно телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию в настолько откровенном наряде, что некоторые подписчики ее Instagram сравнили ее с девушкой по вызову. Сделано фото в помещении, напоминающим деревенскую баню.

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Голодец рассказала, когда примут решение о продлении программы маткапитала

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Турчинов анонсировал въезд граждан России на Украину по биометрическим паспортам

Турчинов анонсировал въезд граждан России на Украину по биометрическим паспортам

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Расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика завершено

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Астероид размером с 13 Челябинских метеоритов летит к Земле

Астероид, который 24 июня приблизится к Земле, больше челябинского метеорита в 13 раз. Космическое тело летит со скоростью 45 тысяч км/час и его удар в 300 раз превысит мощность бомбы, упавшей на Хиросиму.

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Как отметил президент, разведчики, находящиеся за рубежом на нелегальном положении, являются уникальными людьми. Путин считает, что отказаться от своей личной жизни на многие годы под силу далеко не всем.

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В Тульской области подросток украл 700 килограммов металлолома

В Тульской области подросток украл 700 килограммов металлолома

Подросток из Богородицка Тульской области задержан за кражу 700 килограммов металлического лома. Паренек особой силой не отличается, он просто очень упорный, только применяет это качество для плохих целей.

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В Новосибирске автомобиль упал в овраг, водитель погиб (ФОТО)

В Новосибирске автомобиль упал в овраг, водитель погиб (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Новосибирске. Водитель «Лады» по какой-то причине не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в глубокий овраг. Водитель погиб на месте аварии.

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Американские законодатели разрешили беременным женщинам убивать

Американские законодатели разрешили беременным женщинам убивать

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