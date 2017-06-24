Кофемашины могут быть вредны для здоровья

Кофемашина может являться причиной недомоганий. Как выяснилось, что всё дело в том самом горячем пару, который создается этими модными устройствами. Он может приводить к возникновению грибковых инфекций.

В процессе приготовления бодрящего напитка образуется и оседает на стенах невидимый глазу человека грибок. При этом достаточно лишь войти в такую комнату, чтобы колебания воздуха привели к тому, чтобы токсические частицы попали в воздух, который мы вдыхаем.

Эти токсины могут также играть роль в специфическом "синдроме больных зданий", при котором люди, проживающие или работающие в зданиях на протяжении многих часов, страдают от таких симптомов, как приступы астмы, кашля, зуда и головных болей. Это показало исследование ученых из Национальной ветеринарной школы Тулузы во Франции, сообщает Medikforum.ru.