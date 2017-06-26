Ученые назвали идеальный продукт для здоровья и долголетия

Американские исследователи, работающие над решением проблем рака, решили выявить идеальный продукт, максимальным образом способствующий здоровью и долголетию. Как оказалось, эта недорогая и всем доступная фасоль.



Она лучшая среди всех бобовых по своим полезным свойствам. В фасоли много легко усваиваемого белка, а по своей энергетической ценности ее можно сопоставить с некоторыми сортами мяса и рыбы. Кроме этого, фасоль богата углеводами, аминокислотами, крахмалом и каротином. В ней содержатся практически все витамины и много минералов.



Полезные свойства фасоли, которые она не теряет даже во время термообработки, что особенно важно, известны давно. Она помогает справляться с кишечными расстройствами, бронхиальными заболеваниями, диабетом, ревматическими болями и ожирением, отмечает vistanews.ru. Чтобы извлечь из фасоли максимальный эффект, нужно включать ее в рацион как можно чаще, а лучше каждый день.



