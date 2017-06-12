Диетологи назвали продукты для эффективного сжигания жира

Диетологи не советуют сбрасывать лишний вес с помощью диет, лучше просто уменьшить порции, а еще полезнее включить в рацион доступные продукты, способствующие эффективному сжиганию жира без вреда для здоровья.

Быстрому сжиганию лишних килограммов способствует кокосовое и оливковое масла. Оба они растительного происхождения. Но в отличие от подсолнечного масла, масло из плодов оливы усваивается организмом на 80%, в то время как подсолнечный аналог всего лишь на 20%. Помимо этого, ученые открыли и множество других полезных свойств этого масла.

Замечательным эффектом обладают следующие фрукты: ананас, грейпфрут, папайя и малина. Они содержат ферменты, которые помогают расщеплять белки, «разгоняют» жиры и улучшают метаболизм.



Вопреки существующему заблуждению, не стоит отказываться от белковой пищи. Белки, содержащиеся в рыбе, мясе, яйцах, твороге, крупах, бобовых и орехах, перерабатываются печенью в аминокислоты, необходимые для образования глюкозы, а также участвуют в восстановлении мышечной массы, которая сжигается во время потери веса, отмечают «Актуальные новости».



