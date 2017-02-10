На YouTube можно посмотреть эфир передачи "Время покажет", посвященной гомеопатии, во время которой доктор медицинских наук Елена Малышева не сдержала себя в руках, пригрозив "стукнуть по голове" своего оппонента.

Ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева не на шутку разгневалась во время съемок программы «Время покажет». Гости передачи обсуждали плюсы и минусы гомеопатии, которую РАН объявила лженаукой в том время как Минздрав ее давно признал. Малышева заядлая противница гомеопатии, поэтому очень активно доказывала в студии ее негативные последствия и шарлатанство со стороны гомеопатов.

"Нефтяные магнаты, производители алкоголя, покончите с собой! Такой маржи, такой прибыли нельзя получить ни на чем", — обличала Малышева с телеэкрана.

В какой-то момент она не сдержалась и пригрозила стукнуть по голове гостя в студии, вставшего на защиту «лженауки», излечившей его сына. Помешал ей это сделать ведущий.