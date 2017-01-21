Больной человек становится бескомпромиссным эгоистом в нецивилизованной стране

В дореволюционной России прирост населения был очень прогрессивным – миллионы детей в год! И без всякого поощрительного маткапитала. Могла ли больная нация так самовоспроизводить себя? Конечно нет. Значит, Россия тогда была гораздо здоровее себя нынешней. И это при том далёком от сегодняшнего уровня медицинского обслуживания.



По ситуации в России нынешней, живущей уже многие годы в атмосфере невидимого, но очень страшного яда – психоэмоционального стресса, а значит, страны больной: может ли нездоровый человек думать в первую очередь о будущем страны, о поколении, развитии и т.д. Нет, не может!, - считает кардиолог, академик РАН Юрий БУЗИАШВИЛИ. Это естественно с медицинской точки зрения, потому что когда человек заболевает, он автоматически становится самым бескомпромиссным эгоистом, ему наплевать на цену нефти, курс доллара, кто с кем и где воюет и т.д. Он думает лишь о собственной болячке.



Добавим сюда и нынешнее активное саморазрушение собственного здоровья самим человеком: алкоголизм, наркомания, курение, неправильный образ жизни и питания, нежелание следить за собой (дескать, «поболит и перестанет»), зачастую – весьма слабая медпомощь в регионах... C этой точки зрения Россия сегодня к термину «цивилизованная страна» пока ещё лишь стремится. Хотя, безусловно, по остальным параметрам: культуре, особой ментальности, политической выдержке, умению сострадать и помогать другим Россия, конечно, – одно из передовых государств мира.



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