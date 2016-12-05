Ученые рассказали, какие болезни могут вызвать электронные сигареты

Ученые Каролинского института в Швеции провели исследование и выяснили, что всего десяти затяжек электронной сигаретой достаточно, чтобы серьезно навредить своему здоровью. А ведь вейперы могут выкуривать в сутки намного больше.

Экспертам удалось зафиксировать повреждение внутренней оболочки сосудов уже при десяти затяжках «гаджетом». Такой вред эквивалентен выкуриванию одной обычной сигареты. При этом в сутки вейпер может делать больше двухсот затяжек. По мнению ученых, это чревато развитием атеросклероза, сообщает rg.ru.

Специалисты отмечают, что действие электронных сигарет на здоровье человека еще мало изучено. Не исключено, что пройдут десятки лет прежде, чем ученые смогут выявить реальные последствия использования «гаджетов». Именно столько времени потребовалось, чтобы понять, что обычные сигареты приводят к развитию рака легких.