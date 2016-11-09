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В России откажутся от бумажных больничных

9 ноября 2016, 22:01 [«АН-онлайн», А. Бековец ]

В России откажутся от бумажных больничных

Законопроект об оформлении листка нетрудоспособности был одобрен правительством России, сообщает пресс-служба Минтруда, ссылаясь на министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Так, документ будет иметь равную юридическую силу, как на бумаге, так и в электронном виде.

Внедрение новой технологии поможет избежать бумажной волокиты и пациентам и врачам, а также облегчить работу различным структурам. При том, оформление такого листка нетрудоспособности будет занимать меньше времени, чем оформление документа в бумажном варианте.

Отметим, что тестирование системы было успешно проведено в нескольких регионах страны с 2014 года. С того момента было оформлено более 500 тысяч больничных листов в электронном виде.

по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 09.11.16

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