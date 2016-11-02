Екатеринбургу выделили 260 миллионов на борьбу с ВИЧ

Екатеринбург стал не только столицей Урала, но и российской «столицей» ВИЧ. Об этом ранее сообщали "АН-онлайн". В Екатеринбурге объявлена эпидемия этого опасного заболевания. Стало известно, что городу помогут.

Правительство России намерено выделить из бюджета дополнительные средства на борьбу с ВИЧ. Председатель российского кабмина Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. 2,28 милллиарда рублей получит Министерство здравоохранения на приобретение лекарств для профилактики и борьбы с иммунодефицитом и гепатитами В и С. Самую крупную сумму получит Свердловская область - 260,6 млн рублей.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург получит на борьбу с ВИЧ 149 млн, а Москва - 140 млн рублей.

В настоящее время в России с вирусом ВИЧ живет около миллиона человек. Это данные официальной статистики, которые всегда намного скромнее реальных показателей.