Эпидемия ОРВИ в Кировской области пошла на спад, на подходе грипп

По информации Роспотребнадзора по Кировской области, эпидемиологический порог незначительно, на 2,5%, превышен только в Кирове. В группе риска — дети и подростки. Причем чаще болеют все-таки школьники.

Причем жители областного центра подхватывают в основном вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирус, риновирус. В Кировской же области количество заболевших ОРВИ стабильно снижается. Количечтво заболевших уже ниже эпидпорога на 5,6%.

Но специалисты считают, что расслабляться пока рано: впереди эпидемия гриппа.

На сегодняшний день от этой болезни привито 12% населения (165 тысяч человек). Иммунизация против гриппа продолжается, если вы планируете сделать прививку, сейчас самое время.

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