Кировчан приглашают бесплатно привиться от гриппа

Это можно будет сделать в двух точках города — на главной площади города Кирова и площади Конева. Там с 8 утра до 3 часов дня будут находится две санитарные машины. В них можно будет привиться от гриппа.

Как мы уже сообщали, количество заболевших ОРВИ в Кирове и области постоянно увеличивается. Эпидемию гриппа врачи и специалисты Роспотребнадзора ожидают в середине-конце декабря. Поэтому уже второй раз подряд в областном центре проходит акция, в ходе которой все желающие могут привиться от гриппа. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС. Перед тем, как сделать укол, врач убедится, нет ли у вас противопоказаний для вакцинации.

Во время предыдущей вакцинацию прошли чуть больше ста человек. В Минздраве надеются, что завтра придет гораздо больше народа.

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