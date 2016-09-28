Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова призывала россиян сделать прививки против гриппа. Попова предупредила, что россиянам в этом году грозит "гонконгский грипп".

По данным главы Роспотребнадзора, начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом прогнозируется на январь 2017 года. Анна Попова пояснила, что для профилактики прививки против гриппа делают заранее. "Для выработки иммунитета необходимо 8-12 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев", - сказала главный санитарный врач.

Попова подчеркнула, что прививки рекомендуется делать как взрослым, так и детям. Даже беременным вакцинация не противопоказана.

Анна Попова рассказала, что в российские регионы поступили отечественные вакцины против гриппа для взрослых - Гриппол и Совигрипп, для детей - Гриппол плюс, Ультрикс, Совигрипп.

Все вакцины зарегистрированы в установленном порядке, безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа.

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