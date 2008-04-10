//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

С водой в Москве дело нечисто

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

С водой в Москве дело нечисто
Подмосковная система водоочистки нуждается в оздоровлении, фото С. ХАЛЬЗОВА

 В НИЗКОМ качестве воды мы привыкли винить водопроводные сети. «Мосводоканал» неоднократно заявлял о том, что с очистных сооружений в столицу поступает вода питьевого качества. Но, проходя через устаревшие домовые сети, она «обогащается» всеми элементами таблицы Менделеева. Теперь же катастрофическое состояние отдельных станций очистки было признано на официальном уровне.

 Как сообщили в пресс­службе «Мосводоканала», многие водоочистные сооружения действуют на пределе возможностей и со своей работой не справляются. Наиболее сложная ситуация сложилась на очистных станциях близ деревень Новая и Соколово, что в полукилометре от Истринского водохранилища. Как показала проверка, качество очистки воды оказалось ниже санитарной нормы на 300%, а бактериологические показатели превысили предельно допустимые аж в 2500 раз! В итоге вода на выходе иногда практически не отличается от неочищенной.

 «Обе станции работают около 15 лет, – рассказали в отделе водоисточников ГУП «Мосводоканал». – И очистными сооружениями в полном смысле слова их назвать трудно. В Соколово система очистки устарела и морально, и физически. Что касается станции у деревни Новая, она вообще была сдана в эксплуатацию с нарушениями – ошибки были уже на уровне проекта».

 Как эти сооружения эксплуатируются – отдельная песня. МУП «Солнечногорское городское хозяйство», на чьем балансе находятся злополучные станции, эксплуатирует их в критическом режиме. «Несмотря на наши предупреждения, к этим водоочистным устройствам продолжают подключать новостройки и коттеджи, которых появляется все больше. А мер по реконструкции не принимают, – сетуют в отделе водоисточников. – Более того, существует правило, согласно которому организации, эксплуатирующие сверх нормы очистные сооружения, должны выделять деньги на их реконструкцию. Однако никто еще ни копейки не дал». В МУП «Солнечногорское городское хозяйство» от комментариев, по понятным причинам, уклоняются.

 Между тем средства на реконструкцию требуются немалые. В конце прошлого года начальник отдела водных источников «Мосводоканала» Александр Карпушенко заявил, что для «оздоровления» подмосковной системы водоочистки требуется не менее 12 млрд. рублей. Правда, неизвестно, когда они появятся. В конце прошлого года правительство Московской обл. разработало Целевую программу по модернизации водоочистной системы. Однако деньги на нее планируется тратить не областные, а федеральные. В частности – те, которые обещал выделить субъектам центр в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода». Когда появятся эти деньги – неизвестно. Как неизвестно и то, что будет, когда в один прекрасный день хотя бы одна из полутора тысяч станций водоочистки в Подмосковье выйдет из строя.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//Политика

Захарова прокомментировала высказывание Трампа о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы"

Захарова прокомментировала высказывание Трампа о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы.

//В мире

США со странами союзниками готовы объявить новые меры против России

США со странами союзниками готовы объявить новые меры против России

Соединённые Штаты и страны союзники НАТО собираются объявить на следующей неделе о новых мерах против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Министерская встреча НАТО пройдёт с 3 по 4 апреля в Вашингтоне.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Александр Мороз по собственному желанию захотел покинуть предвыборную гонку, и попросил избирателей больше не считать его кандидатом в президенты Украины. Официально снять свою кандидатуру он не смог, поскольку все допустимые для этого сроки уже прошли.

//В мире

Экс-глава Совбеза ДНР раскрыл главный козырь воюющих с Киевом защитников Донбасса

Экс-глава Совбеза ДНР раскрыл главный козырь воюющих с Киевом защитников Донбасса

Александр Ходаковский, бывший секретарь Совета безопасности ДНР, раскрыл главный козырь защитников Донбасса. По данному вопросу Ходаковский высказался в видеоинтервью военному корреспонденту Юрию Котенку.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Закон о материнском капитале могут откорректировать

Закон о материнском капитале могут откорректировать

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко намерен внести в парламент предложения по корректировке закона о материнском капитале. Вопрос обсуждался во время встречи с уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой.

//Происшествия

В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края

В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края

Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатор Хабаровского края, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве. Соответствующую информацию в четверг утром предоставил источник.

//Общество

Какой была Зима-2019. Аномалии и трагедии

Какой была Зима-2019. Аномалии и трагедии

В последнее время в разных частях мира все чаще наблюдаются аномальные природные явления. По мнению многих специалистов, мир на грани фатальных климатических изменений. Так, жаркий Тунис и Алжир этой зимой просто засыпало снегом.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

В Северной столице  предвыборная лихорадка

В Северной столице  предвыборная лихорадка

Главными региональными выборами 8 сентября 2019 г. станут выборы губернатора Санкт-Петербурга.  Поэтому все усилия внутриполитического блока АП брошены сейчас на губернаторские выборы в Питере. Наступило даже внутриполитическое затишье по всем другим направлениям.

//Новости СМИ2

//Политика

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Белорусские власти так и не пришли к единому выводу – устремить свой взор на Запад или остаться при Востоке? Самый ярый «западник» – министр иностранных дел Макей. Его подчинённые так и норовят наговорить гадостей в адрес Москвы. К примеру, облить грязью российского посла.

//Политика

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Арест в Москве 26 марта экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова не на шутку взбудоражил российскую элиту. Соцсети переполнены подробностями и версиями происходящего. Задержание повергло в ступор многих чиновников в аппарате правительства.

//Политика

Стратеги Карибского моря

Стратеги Карибского моря

Пока западная пресса без устали предупреждала всё «прогрессивное человечество» о том, что Москва готовится напасть на страны Прибалтики, российские военные высадились в Венесуэле. Самолёты доставили на берег Карибского моря десятки тонн специального и сто российских военных

//Общество

Безумство дронов

Безумство дронов

Боевая практика стран НАТО и Израиля подтвердила главное – беспилотники в армиях и военно-воздушных силах стали реальной ударной силой. И  самостоятельным родом войск. Компьютер (мозг боевого дрона) способен без проблем переварить нечеловеческие перегрузки воздушных схваток.

//Общество

Дума о дури

Дума о дури

День смеха, отмечаемый 1 апреля, всегда был для брата-журналиста поводом покуражиться: сообщить, что правительство объявило день Куликовской битвы выходным, а депутат Милонов ушёл наконец в монастырь. Именно депутатские инициативы заставляют нас поглядывать на календарь

//Общество

Наука разрушать

Наука разрушать

В конце февраля 2019 г. государственный Российский научный фонд (РНФ) свернул на неопределённый срок бюджетное финансирование более чем 300 научных проектов на 7,3 млрд рублей. В объяснениях не разобраться: почему-то между госпосредниками нет каких-то соглашений.

//Новости партнеров

//Общество

«Каштан» для губернатора

«Каштан» для губернатора

Два БТР спецгруппы разведки группировки войск в Чечне спокойно возвращались в место дислокации на Ханкалу. Миновали Аргун, до поворота на базу оставалось буквально три-четыре километра. Взрыва никто не услышал, просто какая-то сила смела людей на разбитый асфальт…

//Общество

Весеннее обострение стратегической авиации США

Весеннее обострение стратегической авиации США

Сообщения в лентах новостей кишат упоминаниями о полётах у наших границ на Балтике американских тяжёлых стратегических бомбардировщиков В-52Н «Стратофортресс». Это единственные в ВВС США носители крылатых ракет большой дальности с ядерными зарядами. Что происходит?

//Культура

Кто убил Марину Левкоеву?

Кто убил Марину Левкоеву?

В обществе идёт активное обсуждение первых серий фильма «Содержанки» в постановке Константина Богомолова, известного театрального экспериментатора. «Содержанки» – не телесериал, они расцвели на видеоплатформе Start, несколько серий доступны в Интернете. Я посмотрела четыре и на этом, пожалуй, остановлюсь.Встреча с прекрасным состоялась… 

//Общество

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

История о том, как влиятельная государственная машина, не чувствительная к правам граждан в Геленджике, хладнокровно содействует лишению их законного имущества. 31 семья может лишиться приобретённой недвижимости, потому что Внешэкономбанк не содействует её выводу из-под залога.

//Общество

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае скандал. Жители села Казинка Андроповского района требуют отставки губернатора Владимира Владимирова и его правительства. Причём требуют посредством единственного доступного им способа – с помощью голодовки. Все остальные методы уже перепробовали.

//Спорт

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Рассказать о будущем подземки «Аргументам недели» согласился президент Союза московских архитекторов, главный архитектор проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений Николай ШУМАКОВ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Юлия Меньшова извинилась за фото с Пхукета в бикини
2

Участница группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала матерью
3

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
4

Сборная Москвы заняла первое место по итогам IX зимней Спартакиады учащихся России
5

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры