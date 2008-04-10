С водой в Москве дело нечисто

В НИЗКОМ качестве воды мы привыкли винить водопроводные сети. «Мосводоканал» неоднократно заявлял о том, что с очистных сооружений в столицу поступает вода питьевого качества. Но, проходя через устаревшие домовые сети, она «обогащается» всеми элементами таблицы Менделеева. Теперь же катастрофическое состояние отдельных станций очистки было признано на официальном уровне.

Как сообщили в пресс­службе «Мосводоканала», многие водоочистные сооружения действуют на пределе возможностей и со своей работой не справляются. Наиболее сложная ситуация сложилась на очистных станциях близ деревень Новая и Соколово, что в полукилометре от Истринского водохранилища. Как показала проверка, качество очистки воды оказалось ниже санитарной нормы на 300%, а бактериологические показатели превысили предельно допустимые аж в 2500 раз! В итоге вода на выходе иногда практически не отличается от неочищенной.

«Обе станции работают около 15 лет, – рассказали в отделе водоисточников ГУП «Мосводоканал». – И очистными сооружениями в полном смысле слова их назвать трудно. В Соколово система очистки устарела и морально, и физически. Что касается станции у деревни Новая, она вообще была сдана в эксплуатацию с нарушениями – ошибки были уже на уровне проекта».

Как эти сооружения эксплуатируются – отдельная песня. МУП «Солнечногорское городское хозяйство», на чьем балансе находятся злополучные станции, эксплуатирует их в критическом режиме. «Несмотря на наши предупреждения, к этим водоочистным устройствам продолжают подключать новостройки и коттеджи, которых появляется все больше. А мер по реконструкции не принимают, – сетуют в отделе водоисточников. – Более того, существует правило, согласно которому организации, эксплуатирующие сверх нормы очистные сооружения, должны выделять деньги на их реконструкцию. Однако никто еще ни копейки не дал». В МУП «Солнечногорское городское хозяйство» от комментариев, по понятным причинам, уклоняются.

Между тем средства на реконструкцию требуются немалые. В конце прошлого года начальник отдела водных источников «Мосводоканала» Александр Карпушенко заявил, что для «оздоровления» подмосковной системы водоочистки требуется не менее 12 млрд. рублей. Правда, неизвестно, когда они появятся. В конце прошлого года правительство Московской обл. разработало Целевую программу по модернизации водоочистной системы. Однако деньги на нее планируется тратить не областные, а федеральные. В частности – те, которые обещал выделить субъектам центр в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода». Когда появятся эти деньги – неизвестно. Как неизвестно и то, что будет, когда в один прекрасный день хотя бы одна из полутора тысяч станций водоочистки в Подмосковье выйдет из строя.