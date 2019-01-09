Над лицами москвичей проводят тайный эксперимент по идентификации

Система тотальной цифровой слежки успешно применяется в Китае, отражаясь на качестве жизни и безопасности граждан, понижая или повышая их индивидуальный социальный рейтинг. Камеры с системой распознавания лиц появились и в российской столице и хорошо себя зарекомендовали во время Чемпионата мира по футболу.



Как уже писали "Аргументы недели", благодаря камерам были задержаны десятки преступников, находившихся в уголовном розыске. С 2019 года система распознавания лиц будет официально находиться на страже порядка во всех общественных местах, особенно на транспорте. По уверениям специалистов, 40% городских камер видеонаблюдения обладают возможностью распознавания лиц.



Также сейчас в 10 городских школах проводится эксперимент по распознаванию учащихся по лицам и пропуску в учебные учреждения без документов. Если он будет успешным, то внедрят его уже повсеместно в столице.



Как говорят специалисты, фирм, работающих с системами распознавания лиц, не так много, - десяток. И они сами точно не знают, какая часть лица больше всего влияет на распознавание. Но однозначно утверждают, что обмануть такие камеры практически невозможно, для этого нужно надеть либо маску, либо балаклаву. Более того, камеры научились различать даже эмоции.



К слову сказать, британцы и американцы выступают против введения системы распознавания лиц, приравнивая её к тотальной слежке.



